В россии началась истерика после важного решения, принятого в Германии

С агрессорами не хотят соревноваться

На днях в Берлине (Германия) Международный паралимпийский комитет (МПК) приостановил членство Паралимпийского комитета россии (ПКР) и Беларуси (ПКБ) в связи с агрессией этих стран против Украины. В рф после этого решения началась настоящая истерика.

Первый зампредседателя комитета Госдумы рф по международным делам Алексей Чепа в комментарии для Р-Спорт назвал данное решение "русофобским". Другие российские депутаты также не удивили.

"К сожалению, олимпийский комитет за последние годы превратился из олимпийского в русофобский, политический комитет. Если мы до этого видели попытки олимпийского комитета дискредитировать достижения наших спортсменов, побеждающих на Олимпийских играх, и во многом это было болезненно, но они не добились того результата, которого хотели добиться. Теперь они пытаются решить это политическими шагами", — заявил Чепа.

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов считает, что "Запад деградирует".

"Приостановка нашего членства в Международном паралимпийском комитете – это признак нравственной деградации Запада и олимпийского движения. Паралимпийцы – это особые люди, уважение к которым является признаком цивилизованного общества, камертоном нравственности", — цитирует Морозова Р-Спорт.

Глава Олимпийского комитета россии (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что решение МПК вызвало у него отвращение.

"Вчерашнее решение МПК вызывает подлинное отвращение. ОКР выражает полную поддержку нашим паралимпийцам в этот непростой момент. Уверен, вместе мы все преодолеем", — написал Поздняков в telegram.

Ранее сообщалось, что в Берлин не пустили главу ПКР.

Напомним, президент МОК Томас Бах намекнул на возвращение россиян в международный спорт. Кроме того, президент ФИФА Джанни Инфантино призвал россию и Украину прекратить боевые действия на время проведения чемпионата мира по футболу в Катаре.