"Прочнее стали, ярче огня": Залужный и Резников мощно поздравили ВСУ (видео)

В этот день вспоминают всех военных — и тех, кто на фронте, и тех, кто готовится туда ехать, и тех, кто, к сожалению, отдал свою жизнь за Украину

Во вторник, 6 декабря, все государство отмечает День Вооруженных Сил Украины. Мощные поздравления по случаю этого праздника прозвучали от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и главы Минобороны Алексея Резникова. Каждый из них подчеркнул важность борьбы, которую ведут наши защитники, и поблагодарил их за неоценимые усилия, приложенные в борьбе с российским терроризмом.

В речи Валерия Залужного, опубликованной на Facebook-странице генерала, наибольшее уважение отдается павшим военнослужащим. По словам Главнокомандующего ВСУ, количество бойцов, которые отдали свою жизнь за Украину, лишний раз подчеркивают высокую цену, уплаченную за нашу свободу.

"О чем я думаю, а точнее о ком я думаю в День Вооруженных Сил Украины? Прежде всего о павших собратьях и сестрах и об их семьях. Эти мысли затрагивают мое сердце как Главнокомандующего и как отца, мужа и сына. Они заставляют постоянно оглядываться на пройденный нами путь длиной в почти 9 лет, это путь воинов, путь людей, которые имеют смелость и достоинство избрать свободу. Он залит кровью, полон страданий и боли. Но именно он ведет нас вперед, чтобы отомстить и победить. Не оставляет места для страха или уныния", — отметил Залужный.

Также он добавил, что имеет за честь ежедневно находиться в армии бок о бок с лучшими мужчинами и женщинами.

"Прочнее стали, ярче огня, сильнее любой стихии. Сердца украинских воинов сражаются в унисон с сердцами миллионов сограждан и всех свободолюбивых людей мира", — подчеркнул генерал.

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что российско-украинская кровопролитная война продолжается уже девятый год. Все это время, утверждает чиновник, на фронте сражается с врагом настоящий цвет нашей нации, уже давно ставший опорой украинской государственности.

"Крайний же год — это не просто бои, это победа, на фоне которой меркнет древнегреческий эпос и походы викингов, — говорит Резников. — Вы поражаете весь мир своим мужеством и героизмом в борьбе с террористом и оккупантом. И больше всего поражаете самих орков. За этими словами — кровь, пот, слезы горя и радости…"

Также глава Минобороны преодолевал, что сегодня ВСУ действительно можно назвать по-настоящему народной армией, ведь в ее ряды украинцы записываются даже сразу семьями.

"Вы крушите врагов и в море, и на суше, и в воздухе. Победы под Киевом, Черниговом, Сумами, на Харьковщине... Освобожден Херсон и сотни населенных пунктов... Ваши знаменитые страницы уже записаны в будущие учебники!" — отметил Алексей Резников, добавив, что День ВСУ важен не только для войска, но и всей страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что многие граждане требуют от президента Зеленского присвоить Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины.