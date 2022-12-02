Зеленский нанес удар по УПЦ МП: введено в действие решение СНБО, что это значит

"Русский мир" готовятся выкорчевать из украинских храмов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО насчет запрета религиозных организаций, которые подчиняются российской православной церкви (РПЦ). Фактически в немилость попадают многие храмы, которые по документам до сих пор считаются представителям УПЦ Московского патриархата.

Как сообщает "Телеграф", соответствующий документ был опубликован на официальном сайте главы государства. Отметим, что указ датирован 1 декабря, хотя и появился в открытом доступе лишь в пятницу, 2-го.

Решение Совета национальной безопасности и обороны, которое своей подписью под указом поддержал Зеленский, предполагает внесение на рассмотрение нардепов проекта закона, которым работа религиозных организаций, что аффилированы с центрами влияниями в рф, будет невозможна. При этом украинское правительство обещает придерживаться норм международного права в сфере свободы совести. Не обойдут вниманием и обязательства, которые Украина имеет благодаря членству в Раде Европы.

Указ Зеленского

Добавим, что отдельным пунктом решения СНБО является проверка правовых оснований, на которых представителям УПЦ МП в Украине до сих пор принадлежит церковное имущество Киево-Печерской Лавры.

К слову, контроль за выполнением данного решения останется за секретарем Совета Алексеем Даниловым.

Напомним, что более пристальное внимание к храмам УПЦ МП представители правоохранительных органов и правительства обратили после того, как в сети появилось видео из Киево-Печерской Лавры. Там прихожане пели молитву, которая прославляет "русский мир". Весьма оперативно в одну из православных святынь с обысками нагрянули СБУ, найдя на месте немало пропагандистских вещей, связанных с россией.

Позже служебные действия правоохранители проводили на Прикарпатье, а также в Мукачевской епархии. 2 декабря представители СБУ были замечены в храмах УПЦ МП еще в трех областях Украины.