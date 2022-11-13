В Киеве молятся за россию? Украинцев взволновало странное видео из Лавры

Песнопения в честь россии в стране, которую россия атакует удивляют

В сети распространяется видео, на котором якобы 12 ноября 2022 года, когда россия продолжает военную агрессию против Украины, в Киево-Печерской Лавре раздаются песнопения за россию. Произошло все в церкви всех святых.

Видео опубликовал священнослужитель ПЦУ Михаил Омелян. Ему его передал выпускник Киевской православной богословской академии.

На записи люди в храме, а звук — песня "Звон плывёт, плывёт над россиею, пробуждается матушка русь". Подлинность видео не доказана.

Михаил Омелян уверен, что видео настоящее. Он удивляется тому, что люди проходят мимо и молчат зная про зверства оккупантов в Буче, Мариуполе, Харьковской области и других оккупированных территориях. Отметим, что стих, который поют посвящен Богородице.

В комментариях пользователи спорят, достоверно ли видео. Многие считают, что православной церкви аффилированной с россией в Украине быть не должно.

УПЦ московского патриархата часто попадает в скандалы, связанные с пророссийскими действиями или настроениями. Так одного из руководителей епархии УПЦ МП в Винницкой области СБУ подозревает в разжигании религиозной ненависти. Также он оправдывал военную агрессию россии. Накануне руководство УПЦ отметилось встречей с известным олигархом и экснардепом из "Партии регионов" Вадимом Новинским — в сети посмеялись над их совместным фото.