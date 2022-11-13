У Києві моляться за росію? Українців схвилювало дивне відео із Лаври

Пісні на честь росії в країні, яку росія атакує, дивують

У мережі поширюється відео, на якому нібито 12 листопада 2022 року, коли росія продовжує військову агресію проти України, у Києво-Печерській Лаврі лунають піснеспіви за росію. Автор стверджує, що сталося все у церкві всіх святих.

Відео опублікував священнослужитель ПЦУ Михайло Омелян. Йому його передав випускник Київської православної богословської академії.

На записі люди у храмі, а звук — пісня "Дзвін пливе, пливе над росією, прокидається матінка русь". Справжність відео не доведено.

Михайло Омелян упевнений, що відео справжнє. Він дивується з того, що люди проходять повз і мовчать знаючи про звірства окупантів у Бучі, Маріуполі, Харківській області та інших окупованих територіях. Зазначимо, що вірш, який співають, присвячений Богородиці.

У коментарях користувачі сперечаються, чи достовірне відео. Багато хто вважає, що православної церкви афілійованої з росією в Україні не повинно бути.

УПЦ московського патріархату часто потрапляє у скандали, пов’язані з проросійськими діями чи настроями. Так одного з керівників єпархії УПЦ МП у Вінницькій області СБУ підозрює у розпалюванні релігійної ненависті. Також він виправдовував військову агресію росії. Напередодні керівництво УПЦ відзначилося зустріччю з відомим олігархом та екснардепом із "Партії регіонів" Вадимом Новинським — у мережі посміялися з їхнього спільного фото.