Війна — день 263: ЗСУ продовжують зачистку правого берега Дніпра та готуються до нового наступу

Оперативно про головне 13 листопада

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 263 дні. Українські військові продовжують зачищати правий берег Дніпра від окупантів, оскільки ті знищили мости, але могли залишити там значну частину свого угрупування позаду. Разом із Херсоном ЗСУ вже звільнили понад 60 населених пунктів і зважаючи на все не мають наміру зупинятися на досягнутому.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 13 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Мешканці Черкас повідомляють, що чули звуки схожі на вибухи, офіційної інформації наразі не надходило

Нагадаємо, з інформацією за 10 листопада можна ознайомитись у трансляції: "Війна — день 260: окупанти відступають на півдні, ЗСУ просуваються на Херсонщині".

Про події 11 листопада читайте у зведенні: "Війна — день 261: українська армія звільнила Херсон" .

Інформація за 12 листопада доступна у матеріалі:"Війна — день 262: ЗСУ вже зайшли до Херсона, але бої на правому березі Дніпра продовжуються" .