Війна — день 262: ЗСУ вже зайшли до Херсона, але бої на правому березі Дніпра продовжуються

Оперативно про головне 12 листопада

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 262 дні. Попри інформацію про те, що українські підрозділи вже увійшли до Херсона, загальна ситуація на правому березі залишається незрозумілою, оскільки за даними Головного управління розвідки більша частина двадцятитисячного угруповання окупаційної армії все ще не перетнула Дніпро. При цьому нові супутникові знімки показують, що частину дамби біля Нової Каховки було пошкоджено внаслідок вибуху. Якщо вона буде зруйнована, то для багатьох районів нижче по Дніпру це може обернутися катастрофою.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 12 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Американський генерал Бен Ходжес зробив прогноз, що до літа 2023 року росія зазнає поразки в боях за Крим, а до кінця наступного року російський диктатор володимир путін "програє майбутню внутрішню битву за кремль".

Нагадаємо, дані за 9 листопада доступні у матеріалі: "Війна — день 259: ЗСУ з боями просуваються на півдні України".

З інформацією за 10 листопада можна ознайомитись у трансляції: "Війна — день 260: окупанти відступають на півдні, ЗСУ просуваються на Херсонщині".

Про події 11 листопада читайте у зведенні: "Війна — день 261: українська армія звільнила Херсон"