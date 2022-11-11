Війна — день 261: українська армія звільняє південь країни

Оперативно про головне 11 листопада

Широкомасштабне вторгнення військ росії в Україну триває вже 261 день. Збройні сили України успішно просуваються на півдні країни та звільняють правий берег Дніпра від окупантів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 11 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:15 На правому березі Херсонщини знаходиться близько 20 тисяч окупантів – ГУР.

01:00 Росії знадобиться мінімум тиждень для того, щоб вивести окупаційні війська з Херсона – Рєзніков.

00:30 У Харкові пролунали вибухи.

00:00 У Нікополі чути вибухи.

Також місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи у районі Каховської ГЕС.

Є інформація, що окупанти на човнах перепливають Дніпро, евакуюючись із правого берега Дніпра.

Нагадаємо, про те, що відбувалося 8 листопада, читайте у зведенні: "Війна — день 258: ЗСУ тримають активну оборону, а місцями — відтісняють окупантів".

Дані за 9 листопада доступні у матеріалі: "Війна — день 259: ЗСУ з боями просуваються на півдні України".

З інформацією за 10 листопада можна ознайомитись у трансляції: "Війна — день 260: окупанти відступають на півдні, ЗСУ просуваються на Херсонщині".