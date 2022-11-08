Війна — день 258: ЗСУ тримають активну оборону, а місцями — відтісняють окупантів

Оперативно про головне 8 листопада

Широкомасштабне вторгнення російських військ до України триває вже 258 днів. Окупанти продовжують атакувати міста та інфраструктуру України дронами-камікадзе. На фронті ЗСУ перебувають у стані активної оборони, а на деяких ділянках сходу та півдня потроху відтісняють ворога. Донечина залишається епіцентром боїв, де окупанти буквально намагаються завалити тілами своїх солдатів українську оборону.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 8 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Планові графіки відключень електроенергії буде застосовано у вівторок протягом доби для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях, повідомляє НЕК "Укренерго". При цьому запровадження графіків аварійних відключень поки що не передбачається.

Нагадаємо, про те, що відбувалося 5 листопада, читайте у зведенні: "Війна — день 255: окупанти женуть війська на Бахмут і готуються до боїв на Херсонщині".

Дані за 6 листопада доступні у матеріалі: "Війна — день 256: важкі бої на Донбасі, росіяни замінували Херсон" .

З інформацією за 7 листопада можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 257: росіяни зазнають тяжких втрат, але готують новий масштабний удар по Україні".