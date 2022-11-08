"Тримає марафонний фронт": український ведучий пробіг 40 кілометрів для ЗСУ, але нарвався на хвилю жартів у мережі

У мережі запитали, як ведучий зміг залишити Україну

Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч взяв участь у благодійному марафоні New York City Half Marathon у Нью-Йорку та зібрав там 300 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Як видно на відео в його Інстаграмі, ведучий показав свій маршрут і повідомляв про своє самопочуття, а завершивши забіг на 42 кілометри, він не зміг стримати сліз.

"Ми зібрали за цей марафон приблизно 300 тис. грн. Забезпечимо взуттям цілу роту. Але можете ще задонатити на якісні термошкарпетки. Збір ще відкритий. І вибачте за сльози. Іноді важко їх стримати, коли думаєш про героїв нашої країни", — розповів ведучий. після перетину фінішної межі.

Втім, у мережі його вчинок викликав швидше іронічну реакцію, оскільки для багатьох стало цікаво, як він зміг опинитися у Нью-Йорку. Втім, знайшлися й ті, хто нагадав, що у ведучого є троє дітей, а тому він має право на відстрочку.

Анатоліч зазначав, що до США він прибув не надовго, а відразу ж після завершення марафону він планує повернутися до України.

Як повідомлялося раніше, український співак і пародист Андрій Данилко, більш відомий під сценічним чином Вєрки Сердючки, продав на аукціоні Sotheby’s свій автомобіль Rolls Royce Silver Shadow, який належав лідеру легендарного британського гурту Queen Фредді Мерк’юрі, пообіцявши спрямувати кошти на будівництво реагентів.