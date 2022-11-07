Машину Фредді Мерк’юрі придбав українець, який раніше купив кубок Kalush Orchestra: "Не можу стояти осторонь"

Кошти від покупки за авто підуть на створення центру реабілітації та протезування в Україні

У суботу, 5 листопада 2022 року, у Лондоні відбувся грандіозний аукціон Sotheby’s, на якому за величезну суму, а саме за 250 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 11 мільйонів гривень), було продано легендарний автомобіль Rolls Royce Silver Shadow, який належить лідеру британської групи Queen Мерк’юрі. Лот виставив український співак Андрій Данилко, відоміший під сценічним чином Вєрки Сердючки, щоб зібрати кошти на будівництво найсучаснішого реабілітаційного центру в Україні. Хто став новим власником машини за 11 млн грн?

Не пошкодував таку величезну суму, і придбав ексклюзивний автомобіль за таку величезну суму — вже відомий своїми "покупками" українець CEO криптовалютної біржі WhiteBIT Володимир Носов. Своїм новим придбанням Носов похвалився на своїй сторінці в Інстаграм.

"Сьогодні я став володарем унікального лота – Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску, на якому Фредді Мерк’юрі їздив до останніх днів життя. Що я можу сказати? Не можу стояти осторонь, ставлю рівень, бо кожен українець зараз – рівень" — написав чоловік у себе в соцмережі.

Також Носов додав, що всі кошти підуть на створення у сучасному центрі реабілітації та протезування, який розпочне свою роботу вже на початку 2023-го.

Варто зазначити, що "переможець" аукціону Володимир Носов уже відрізнявся "великою" покупкою в Україні. Саме він придбав переможний кубок Євробачення 2022, який отримав гурт Kalush Orchestra. Тоді за цей трофей Володимир дав 900 тисяч доларів.

Також ми писали, що Андрій Данилко відверто розповів про свою першу зустріч із путіним. Артист зрозумів, як тоді помилявся.