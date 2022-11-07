Машину Фредди Меркьюри приобрел украинец, который ранее купил кубок Kalush Orchestra: "Не могу стоять в стороне"

Средства от покупки за авто, пойдут на создание центра реабилитации и протезирования в Украине.

В субботу, 5 ноября 2022 года, в Лондоне состоялся грандиозный аукцион Sotheby's, на котором за огромною сумму, а именно за 250 тысяч фунтов стерлингов (примерно 11 миллионов гривен), был продан легендарный автомобиль Rolls Royce Silver Shadow, принадлежащий лидеру британской группы Queen Фредди Меркьюри. Лот выставил украинский певец Андрей Данилко, более известный под сценичным образом Верки Сердючки, чтобы собрать средства на строительство современнейшего реабилитационного центра в Украине. Кто же стал новым владельцем машины за 11 млн грн?

Не пожалел такую огромную сумму, и приобрел эксклюзивный автомобиль за столь огромную сумму — уже известный своими "покупками" украинец, CEO криптовалютной биржи WhiteBIT Владимир Носов. Своим новым приобретением Носов похвастался на своей странице в Инстаграм.

"Сегодня я стал обладателем уникального лота – Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года выпуска, на котором Фредди Меркьюри ездил до последних дней жизни. Что я могу сказать? Не могу стоять в стороне, задаю уровень, потому что каждый украинец сейчас – уровень" — написал мужчина у себя в соцсети.

Также Носов добавил, что все средства пойдут на создание в современном центре реабилитации и протезирования, который начнет свою работу уже в начале 2023-го.

Стоит отметить, что "победитель" аукциона, Владимир Носов уже отличался "крупной" покупкой в Украине. Именно он приобрел победный кубок Евровидения 2022, который получила группа Kalush Orchestra. Тогда за этот трофей Владимир отдал 900 тысяч долларов.

Также мы писали, что Андрей Данилко откровенно рассказал о своей первой встрече с путиным. Артист понял, насколько тогда ошибался.