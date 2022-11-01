"Зло очень влюбляет в себя": Андрей Данилко рассказал о знакомстве с путиным

Артист сравнил путина с бедой.

Популярный украинский шоумен, Народный артист Украины, Андрей Данилко, известный во всем мире как Верка Сердючка, который ранее сообщил, что продает легендарный автомобиль Фредди Меркьюри, поделился своими воспоминаниями о первой встречи с российским диктатором владимиром путиным.

Об этом Данилко рассказал в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, которая признана в рф иностранным агентом, в рамках ее YouTube-шоу "Скажи Гордеевой". Артист отметил, что при их первой встрече он был немного выпивший, а вот путин вел себя очень сдержано и даже стеснялся.

Андрей Михайлович отметил, что с такими людьми как путин нужно вести себя очень осторожно, ведь на тот момент российский диктатор даже показался Данилко даже приятным, и в принципе произвел на него хорошее впечатление. Однако сейчас артист понимает насколько он тогда ошибался.

"Зло очень обманчиво. Оно очень влюбляет в себя… вот я еще думаю, как выглядит беда. Вот посмотрите на фото путина — вот так и выглядит беда. Беда не только для украинского народа, или русского, а для всех" — также добавил шоумен.

"Телеграф" сообщал, что ранее Андрей Данилко с "мамой" Инною Белоконь показали шиш оккупантам. Еще ранее Верка Сердючка, воодушевившая своей верой в победу Украины в войне с россией, подколола тогда еще главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. На своей странице в Инстаграме артистка назвала российского пропагандиста "самозванкой".