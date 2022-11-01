Андрей Данилко продает легендарный Rolls-Royce Фредди Меркьюри: деньги пойдут на постройку реабилитационного центра

Лот Андрея Данилко стал самым грандиозным за всю историю аукциона Сотби.

Популярный украинский шоумен, Народный артист Украины, Андрей Данилко, который известный во всем мире как Верка Сердючка, решил выставить на самый грандиозный аукцион Сотби в Лондоне уникальный и очень ценный лот. Артист продает легендарный автомобиль известной во всем мире легенды музыки, солиста группы Queen, Фредди Меркьюри — серебристый Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года выпуска, на котором Фредди Меркьюри ездил до последних дней жизни.

О своем окончательном решении, а также подробностями о проведении аукциона Данилко поделился на своей странице в Инстаграм. Итого, уже 5 ноября 2022 года на аукционе Сотби в Лондоне станет известен новый владелец уникального авто.

Всю сумму, вырученную от продажи автомобиля Меркьюри, которую кстати организаторы Сотби решили отдать без вычисления процентов, Данилко планирует передать на строительство реабилитационного центра в Украине, где будут оказывать бесплатную помощь по новейшим медицинским стандартам для взрослых и детей, пострадавших в результате войны. Ожидается, что первый современный реабилитационный центр в Украине Superhumans приступит к работе уже в начале 2023 года.

"Уже 5 ноября в Лондоне автомобиль станет личным вкладом артиста в создание современного центра реабилитации и протезирования и центральным лотом на самом грандиозном аукционе Сотби за всю историю" — отмечает в посте Данилко.

Также стоит отметить, что этот проект уже поддержали Стинг и его супруга Труди, британский бизнесмен Ричард Бренсон, первая леди Елена Зеленская, американский актер Лиев Шрайбер

"Телеграф" сообщал, что ранее Андрей Данилко с "мамой" Инною Белоконь показали шиш оккупантам. Еще ранее Верка Сердючка, воодушевившая своей верой в победу Украины в войне с россией, подколола тогда еще главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. На своей странице в Инстаграме артистка назвала российского пропагандиста "самозванкой".