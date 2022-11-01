Андрій Данилко продає легендарний Rolls-Royce Фредді Мерк’юрі: гроші підуть на будівництво реабілітаційного центру

Лот Андрія Данилка став найграндіознішим за всю історію аукціону Сотбі.

Популярний український шоумен, Народний артист України, Андрій Данилко, який відомий у всьому світі як Вєрка Сердючка, вирішив виставити на найграндіозніший аукціон Сотбі в Лондоні унікальний і дуже цінний лот. Артист продає легендарний автомобіль відомої у всьому світі легенди музики, соліста гурту Queen, Фредді Мерк’юрі — сріблястий Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року випуску, на якому Фредді Мерк’юрі їздив до останніх днів життя.

Про своє остаточне рішення, а також подробиці проведення аукціону Данилко поділився на своїй сторінці в Інстаграм. Усього, 5 листопада 2022 року на аукціоні Сотбі в Лондоні стане відомий новий власник унікального авто.

Усю суму, вторговані від продажу автомобіля Мерк’юрі, яку до речі організатори Сотбі вирішили віддати без обчислення відсотків, Данилко планує передати на будівництво реабілітаційного центру в Україні, де надаватимуть безплатну допомогу за новітніми медичними стандартами для дорослих та дітей, які постраждали внаслідок війни. Очікується, що перший сучасний реабілітаційний центр в Україні Superhumans розпочне роботу вже на початку 2023 року.

"Вже 5 листопада в Лондоні автомобіль стане особистим внеском артиста у створення сучасного центру реабілітації та протезування та центральним лотом на найграндіознішому аукціоні Сотбі за всю історію" — зазначає у пості Данилко.

Також варто зазначити, що цей проєкт уже підтримали Стінг та його дружина Труді, британський бізнесмен Річард Бренсон, перша леді Олена Зеленська, американський актор Лієв Шрайбер.

"Телеграф" повідомляв, що раніше Андрій Данилко з "мамою" Інною Білоконь показали шиш окупантам. Ще раніше Вєрка Сердючка, яка надихнула своєю вірою у перемогу України у війні з росією, підколола тоді ще голову "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна. На своїй сторінці в Інстаграмі артистка назвала російського пропагандиста "самозванкою".