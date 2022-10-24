Влипла у скандал? Вєрка Сердючка у вишиванці заспівала російською у Львові (відео)

В області заборонено використовувати російськомовний культурний продукт

Попри безмежну підтримку своєї країни під час війни з російським окупантом, Андрій Данилко у сценічному образі Вєрки Сердючки та з її "мамою" порушив одну заборону, коли виступив в одному з львівських закладів на весіллі.

Під час святкування на сцені артист у вишиванці виконував свої російськомовні хіти "Я не поняла" зі словами "Он бы подошел, я бы отвернулась, он бы приставал ко мне, я б ушла". Річ у тім, що з 2018 року у Львові та області діє рішення Львівської обласної ради щодо заборони російськомовного культурного продукту. На початку 2022 року у Львові навіть проводили рейди кафе та ресторанами.

Видно молодятам та гостям заходу це ніяк не завадило веселитися та підспівувати зі своєю улюбленою виконавицею.

Як пише видання varta1, святкування проходило у ресторані французької кухні Kilinski, що у Стрийському парку у Львові. У коментарі виданню з ресторану менеджер із бронювання весіль та корпоративів Михайло обрав стиль комунікації "Нічого не бачив".

"Можливо, я щось до кінця не знаю. Вперше про таке чую… Ми займаємося бронюванням весіль, роздаємо офіціантам обов’язки. Але не займаюся репертуаром під час весілля. Є спеціальні організаційні компанії", — цитує видання менеджера.

Вже відомо, що за порушення заборони ресторану може загрожувати штраф.

"Телеграф" повідомляв, що раніше Андрій Данилко з "мамою" Інною Білоконь показали дулю окупантам. Ще раніше Вєрка Сердючка, яка надихнула своєю вірою у перемогу України у війні з росією, підколола тоді ще голову "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна. На своїй сторінці в Інстаграмі артистка назвала російського пропагандиста "самозванкою".