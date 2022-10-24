Влипла в скандал? Верка Сердючка в вышиванке спела на русском во Львове (видео)

В области запрещено использовать русскоязычный культурный продукт

Несмотря на безграничную поддержку своей страны во время войны с российским оккупантом, Андрей Данилко в сценическом образе Верки Сердючки и с ее "мамой" нарушил один запрет, когда выступил в одном из львовских заведений на свадьбе.

Во время празднования на сцене артист в вышиванке исполнял свои русскоязычные хиты "Я не поняла" со словами "Он бы подошел, я бы отвернулась, он бы приставал ко мне, я б ушла". Дело в том, что с 2018 года во Львове и области действует решение Львовского областного совета о запрете русскоязычного культурного продукта. В начале 2022 года во Львове даже проводили рейды по кафе и ресторанам.

Видно молодоженам и гостям мероприятия это никак не помешало веселиться и подпевать со своей любимой исполнительницей.

Как пишет издание varta1, празднование проходило в ресторане французской кухни Kilinski, находящейся в Стрыйском парке во Львове. В комментарии изданию из ресторана менеджер по бронированию свадеб и корпоративов Михаил избрал стиль коммуникации "Ничего не видел".

"Возможно, я что-то до конца не знаю. Впервые о таком слышу… Мы занимаемся бронированием свадеб, раздаем официантам обязанности. Но не занимаюсь репертуаром во время свадьбы. Есть специальные организационные компании", — цитирует издание менеджера.

Уже известно, что за нарушение запрета ресторану может грозить штраф.

"Телеграф" сообщал, что ранее Андрей Данилко с "мамой" Инною Белоконь показали шиш оккупантам. Еще ранее Верка Сердючка, воодушевившая своей верой в победу Украины в войне с россией, подколола тогда еще главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. На своей странице в Инстаграме артистка назвала российского пропагандиста "самозванкой".