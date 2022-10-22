"Снял звезду и загадал победу Украине": Андрей Данилко исполнил Russia goodbye без Верки Сердючки (фото, видео)

Артист решил исполнить свой нашумевший хит лично, без сценического образа.

В пятницу, 21 октября, в Варшаве прошел ярчайший концерт известной во всем мире украинской артистки Верки Сердючка,в костюме которой скрывается Андрей Данилко. Народный артист Украины вместе со своей верной спутницей — "мамой" Инной Белоконь зажгли в Польше в рамках своего тура в поддержку Украины. И конечно же концерт не обошелся без хита "Евровидения 2007" — "Lasha Tumbai", который теперь официально называется "Russia Goodbye".

Однако самым ярким моментом на концерте стало то, что свой нашумевший во всем мире трек Данилко вышел исполнять лично, без сценического костюма Верки Сердючки. Отметим, что "в гражданском" была и вся его команда.

Роликами, а также снимками с концерта артист поделился на странице Верки в Инстаграм.

Добавим, что на разогреве у Сердючки выступила певица ROXOLANA, а ведущим вечера стал Владимир Остапчук. Также в качестве зрителя на концерт пришла и Джамала. У себя в Инстаграм она отметила, что Данилко вышел без костюма на песню "Russia Goodbye", ведь он "снял звезду и загадал победу Украине".

Напомним, что ранее Верка Сердючка вызвала ажиотаж в сети, когда исполнила перед публикой на сцене песню "Батько наш Бандера". По словам артиста, это была импровизация, а не постановочный номер. Видео было записано как раз в то время, когда песня вирусилась на платформе TikTok.

Ранее Верка Сердючка неожиданно дала концерт для ВСУ в киевском метро.