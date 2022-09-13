Четкое послание оккупантам украинские артисты выразили в соцсети

Андрей Данилко с "мамой" Инною Белоконь показали шиш оккупантам, которые сейчас благодаря Вооружённым силам Украины теряют позиции на юге Украины.

Украинские артисты опубликовали черно-белое фото в Инстаграме с соответствующим "посланием" российским захватчикам. "Вот вам, а не Херсон!", — подписали снимок Данилко и Белоконь.

Реакция украинцев очень позитивная. В комментариях поклонники, в том числе и телеведущая Леся Никитюк, одобрительно откликнулись о новом посте звезд.

Инна Белоконь и Андрей Данилко показали шиш россии

Ранее украинская певица Верка Сердючка, воодушевившая своей верой в победу Украины в войне с россией, подколола тогда еще главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. На своей странице в Инстаграме артистка назвала российского пропагандиста "самозванкой".

Также Верка Сердючка неожиданно дала концерт для ВСУ в киевском метро.