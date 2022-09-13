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"Ось вам, а не Херсон!": Данилко разом з "мамою" Сердючки показав росіянам непристойний жест (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Андрій Данилко та Інна Білоконь показали росіянам дулі Новина оновлена 13 вересня 2022, 14:40
Андрій Данилко та Інна Білоконь показали росіянам дулі

Чітке послання окупантам українські артисти висловили у соцмережі

Андрій Данилко з "мамою" Інною Білоконь показали дулі окупантам, які зараз завдяки Збройним силам України втрачають позиції на півдні України.

Українські артисти опублікували чорно-біле фото в Інстаграмі із відповідним "посланням" російським загарбникам. "Ось вам, а не Херсон!", — підписали знімок Данилко та Білоконь.

Реакція українців є дуже позитивною. У коментарях шанувальники, зокрема й телеведуча Леся Нікітюк, схвально відгукнулися на новий пост зірок.

Інна Білоконь та Андрій Данилко
Інна Білоконь та Андрій Данилко показали шиш росії

Раніше українська співачка Вєрка Сердючка, яка надихнула своєю вірою у перемогу України у війні з росією, підколола тоді ще голову "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна. На своїй сторінці в Інстаграмі артистка назвала російського пропагандиста "самозванкою".

Також Вєрка Сердючка неочікувано дала концерт для ЗСУ у київському метро.

Теги:
#Херсон #Андрій Данилко #Вірка Сердючка #Інна Білоконь