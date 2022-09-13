Чітке послання окупантам українські артисти висловили у соцмережі

Андрій Данилко з "мамою" Інною Білоконь показали дулі окупантам, які зараз завдяки Збройним силам України втрачають позиції на півдні України.

Українські артисти опублікували чорно-біле фото в Інстаграмі із відповідним "посланням" російським загарбникам. "Ось вам, а не Херсон!", — підписали знімок Данилко та Білоконь.

Реакція українців є дуже позитивною. У коментарях шанувальники, зокрема й телеведуча Леся Нікітюк, схвально відгукнулися на новий пост зірок.

Інна Білоконь та Андрій Данилко показали шиш росії

Раніше українська співачка Вєрка Сердючка, яка надихнула своєю вірою у перемогу України у війні з росією, підколола тоді ще голову "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна. На своїй сторінці в Інстаграмі артистка назвала російського пропагандиста "самозванкою".

Також Вєрка Сердючка неочікувано дала концерт для ЗСУ у київському метро.