"Ось вам, а не Херсон!": Данилко разом з "мамою" Сердючки показав росіянам непристойний жест (фото)
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Чітке послання окупантам українські артисти висловили у соцмережі
Андрій Данилко з "мамою" Інною Білоконь показали дулі окупантам, які зараз завдяки Збройним силам України втрачають позиції на півдні України.
Українські артисти опублікували чорно-біле фото в Інстаграмі із відповідним "посланням" російським загарбникам. "Ось вам, а не Херсон!", — підписали знімок Данилко та Білоконь.
Реакція українців є дуже позитивною. У коментарях шанувальники, зокрема й телеведуча Леся Нікітюк, схвально відгукнулися на новий пост зірок.
Раніше українська співачка Вєрка Сердючка, яка надихнула своєю вірою у перемогу України у війні з росією, підколола тоді ще голову "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна. На своїй сторінці в Інстаграмі артистка назвала російського пропагандиста "самозванкою".
Також Вєрка Сердючка неочікувано дала концерт для ЗСУ у київському метро.