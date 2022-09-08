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Ворожих ракет на півдні поменшає? Українські воїни відзвітували про важливий успіх

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Наші захисники продовжують працювати над деокупацією південних територій країни Новина оновлена 08 вересня 2022, 06:02
Наші захисники продовжують працювати над деокупацією південних територій країни

В основному росіяни намагаються утримувати наявні позиції, використовуючи дистанційні удари.

Південний напрямок фронту продовжує становити неймовірний інтерес для багатьох українців. Бійці ЗСУ, як і раніше, роблять все можливе, щоб звільняти населений пункт за населеним пунктом, для чого прицільно знищують ворожу техніку. Наприклад, радіолокаційну, що заважає противнику бути більш точним у ракетних ударах, а також порушує роботу їхніх засобів ППО.

Більше деталей розповіли представники оперативного командування "Південь" у свіжому зведенні від 8 вересня. За словами військових, за останню добу особливих змін у розміщенні та складі російських підрозділів у південних областях України не помічено. Однак це лише на руку нашим хлопцям, які продовжують "працювати" за вже розвіданими ворожими позиціями.

Так, за 7 вересня українським воїнам на цьому напрямі вдалося 13 разів використати авіацію; всього виконано понад 370 вогневих завдань. Повідомляється, що значна частина з них була успішною, адже противник не дорахувався щонайменше 108 солдатів, п’яти танків і трьох РСЗВ "Град". Також наші хлопці та дівчата змогли знищити 15 російських броньовиків, 10 важких гармат і гаубиць і, що напрочуд важливо, пускові установки С-400 та радіолокатор наведення для С-300.

Назва останнього озброєння до війни асоціювалась у більшості із засобами протиповітряної оборони. Проте за півроку повномасштабного вторгнення українці вже вивчили: ракети С-300 нерідко використовуються росіянами як безпосередні снаряди для атаки мирними містами.

Втім, їх має залишитися вже не так багато. Цьому допомагає і той факт, що минулої доби на півдні стало трохи менше ворожих складів. Росіяни втратили їх одразу два — на Миколаївщині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував прогноз французького генерала, що назвав терміни, в які може бути остаточно звільнено український Херсон.

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#Херсон #Війна #Південь #Втрати