"Зняв зірку та загадав перемогу Україні": Андрій Данилко виконав Russia goodbye без Вєрки Сердючки (фото, відео)

Артист вирішив виконати свій гучний хіт особисто, без сценічного образу.

У п’ятницю, 21 жовтня, у Варшаві відбувся яскравий концерт відомої у всьому світі української артистки Вєрки Сердючки, у костюмі якої ховається Андрій Данилко. Народний артист України разом зі своєю вірною супутницею — "мамою" Інною Білоконь запалили у Польщі в рамках свого туру на підтримку України. І звичайно концерт не обійшовся без хіта "Євробачення 2007" — "Lasha Tumbai", який тепер офіційно називається "Russia Goodbye".

Проте найяскравішим моментом на концерті стало те, що свій гучний у всьому світі трек Данилко вийшов виконувати особисто, без сценічного костюма Вєрки Сердючки. Зазначимо, що "у цивільному" була і вся його команда.

Роликами та знімками з концерту артист поділився на сторінці Вєрки в Інстаграм.

Додамо, що на розігріві Сердючки виступила співачка ROXOLANA, а ведучим вечора став Володимир Остапчук. Також як глядач на концерт прийшла і Джамала. У себе в Інстаграм вона зазначила, що Данилко вийшов без костюма на пісню "Russia Goodbye", адже він "зняв зірку та загадав перемогу Україні".

Нагадаємо, що раніше Вєрка Сердючка викликала ажіотаж у мережі, коли виконала перед публікою на сцені пісню "Батько наш Бандера". За словами артиста, то була імпровізація, а не постановчий номер. Відео було записано якраз у той час, коли пісня вірусилась на платформі TikTok.

Раніше Вєрка Сердючка зненацька дала концерт для ЗСУ у київському метро.