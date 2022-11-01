"Зло дуже закохує в себе": Андрій Данилко розповів про знайомство з путіним

Артист порівняв путіна з бідою.

Популярний український шоумен, Народний артист України, Андрій Данилко, відомий у всьому світі як Вєрка Сердючка, який раніше повідомив, що продає легендарний автомобіль Фредді Мерк’юрі, поділився своїми спогадами про першу зустріч із російським диктатором володимиром путіним.

Про це Данилко розповів в інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, яка визнана в Росії іноземним агентом, в рамках її YouTube-шоу "Скажи Гордєєвої". Артист зазначив, що при їх першій зустрічі він був трохи напідпитку, а ось путін поводився дуже стримано і навіть соромився.

Андрій Михайлович зазначив, що з такими людьми як путін потрібно поводитися дуже обережно, адже на той момент російський диктатор навіть здався Данилку навіть приємним, і в принципі справив на нього гарне враження. Однак зараз артист розуміє, наскільки він тоді помилявся.

"Зло дуже оманливе. Воно дуже закохує в себе… ось я ще думаю, як виглядає біда. Ось подивіться на фото путіна — ось так і виглядає біда. Біда не лише для українського народу, чи російського, а для всіх" — також додав шоумен. .

"Телеграф" повідомляв, що раніше Андрій Данилко з "мамою" Інною Білоконь показали шиш окупантам. Ще раніше Вєрка Сердючка, яка надихнула своєю вірою у перемогу України у війні з росією, підколола тоді ще голову "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна. На своїй сторінці в Інстаграмі артистка назвала російського пропагандиста "самозванкою".