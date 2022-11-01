"Він дуже складно виїжджав": Андрій Данилко розкрив місцезнаходження Костянтина Меладзе

Композитор живе у західній Європі

Український шоумен Андрій Данилко, який вирішив продати Rolls-Royce Фредді Мерк’юрі, щоб допомогти постраждалим від війни дітям, розкрив місцезнаходження композитора Костянтина Меладзе. За словами артиста, той зараз перебуває в Італії.

Про це Данилко розповів в інтерв’ю журналістці Катерині Гордєєвій. Ролик розміщено на її YouTube-каналі.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну про композитора нічого не чути. Його дружина Віра Брежнєва покинула росію стала волонтером на користь України, а нещодавно також записала пісню українською мовою. На запитання журналістки, чи зараз у Києві Костянтин Меладзе, Данилко відповів, що той зараз перебуває в Італії.

"Він дуже складно виїжджав", — підкреслив Андрій Данилко.

Данилко також додав, що ніколи не вважав Меладзе серйозною людиною, якою композитор зазвичай видається публіці. "Він пацан", — сказав співак. При цьому Андрій не зміг відповісти на питання про те, в яких відносинах зараз перебувають брати Меладзе.

Зазначимо, що Віра Брежнєва з перших днів війни разом із дочкою переїхала до Італії, де активно допомагає у пункті гуманітарної допомоги. У мережі з’явилися чутки, що через політичні погляди співачка перебуває на межі розлучення з композитором і продюсером Костянтином Меладзе, який досі мовчить про війну в Україні та злочини російської федерації.

Нагадаємо, що брат Костянтина Меладзе, співак Валерій Меладзе записав відеозвернення із закликом зупинити війну в Україні майже одразу після початку вторгнення російських військ на територію нашої країни.