Пугачова зробила дітей громадянами Ізраїлю — ЗМІ

Двійнята Ліза та Гаррі отримали ізраїльські паспорти

Діти співачки Алли Пугачової та шоумена Максима Галкіна, які назавжди покинули росію, двійнята Ліза та Гаррі отримали ізраїльське громадянство.

Про це повідомляють російські журналісти. За їхньою інформацією, допомогло у цьому питанні співачці міністерство алії та інтеграції країни.

Як стверджують знайомі зіркового подружжя, Примадонна давно перейнялася документами на дітей, які як і вона отримали ізраїльські документи.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Пугачова сама отримала паспорт громадянина Ізраїлю.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова кілька місяців жили в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Пізніше пародист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого. Зараз Галкін гастролює світом зі своїми гумористичними номерами, в яких висміює російських пропагандистів і самого президента росії рутіна.

Повернення Пугачової на батьківщину не обійшлося без скандалів: Галкін був визнаний іноагентом, і співачка вибухнула маніфестом у соціальних мережах. Пугачова зажадала зробити її іноагентом за чоловіком.