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У росії захотіли принизити Максима Галкіна, що поїхав, але він майстерно втер їм ніс

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Максим Галкін Новина оновлена 21 жовтня 2022, 14:59
Максим Галкін

Галкіна на батьківщині постійно намагаються зачепити

Максим Галкін, який нещодавно виступив у Європі українською мовою та отримав зворушливий подарунок з України, не дає спокою росіянам. На батьківщині гумориста намагаються всіляко принизити після того, як він залишив країну та переїхав разом із дружиною та дітьми до Ізраїлю.

Так, чергова грудка бруду у шоумена спробувала кинути російський продюсер Дмитро Ашуров, передають російські ЗМІ. На думку "експерта", кар’єра Галкіна "летить під три чорти" і він нібито стрімко втрачає свої позиції, і попереду на нього чекає "аж ніяк не світле майбутнє".

"Люди вже зрозуміли всю його суть. Якщо раніше він був на хайпі, то тепер стало зрозуміло, що він насправді являє собою. У Росії він починає бути незатребуваним артистом. За кордоном хочуть ходити на тих, хто затребуваний тут. Тепер вся ця історія відпадає", - поміркував росіянин.

Як пишуть росЗМІ, тепер коміка нібито не хочуть бачити в одному із міст США. Однак Галкін над подібними інсинуаціями лише сміється. Лише кілька годин тому він опублікував у своєму Інстаграм анонс, де оголосив цілий тур містами США і розповів про аншлаг.

"Поспішаю порадувати глядачів у США, які не встигли купити квитки на мої концерти. Попри те, що до початку туру ще майже півроку, у деяких містах вже продано повністю квитки. Я вже оголосив про додаткові концерти в Сіетлі та Майамі. На черзі Сан- Франциско, Лос-Анджелес та Нью-Йорк — ми з організаторами шукаємо можливість залів та дати у щільному графіку — сподіваюся, все вийде!", — написав Галкін.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова кілька місяців жили в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Пізніше пародист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого.

Повернення Пугачової на батьківщину не обійшлося без скандалів: Галкін був визнаний іноагентом, і співачка вибухнула маніфестом у соціальних мережах. Пугачова зажадала зробити її іноагентом за чоловіком.

А нещодавно стало відомо, що Пугачова отримала паспорт громадянина Ізраїлю.

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