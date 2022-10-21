В россии захотели унизить уехавшего Максима Галкина, но он мастерски утер им нос

Галкина на родине то и дело пытаются задеть

Максим Галкин, который недавно выступил в Европе на украинском языке и получил трогательный подарок из Украины, не дает покоя россиянам. На родине юмориста пытаются всячески унизить после того, как он покинул страну и переехал вместе с женой и детьми в Израиль.

Так, очередной комок грязи в шоумена попытался кинуть российский продюсер Дмитрий Ашуров, передают российские СМИ. По мнению "эксперта", карьера Галкина "летит под откос" и он якобы стремительно теряет свои позиции, и впереди его ждет "отнюдь не светлое будущее".

"Люди уже поняли всю его суть. Если раньше он был на хайпе, то теперь стало понятно, что он на самом деле из себя представляет. В россии он начинает быть невостребованным артистом. За рубежом хотят ходить на тех, кто востребован тут. Теперь вся эта история отпадает", — порассуждал россиянин.

Как пишут росСМИ, теперь комика якобы не хотят видеть в одном из городов США. Однако Галкин над подобными инсинуациями лишь смеется. Всего пару часов назад он опубликовал в своем Инстаграм анонс, где объявил целый тур по городам США и рассказал об аншлаге.

"Спешу порадовать зрителей в США, которые не успели купить билеты на мои концерты. Несмотря на то что до начало тура ещё почти полгода, в некоторых городах уже проданы полностью билеты. Я уже объявил о дополнительных концертах в Сиэтле и Майами. На очереди Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Нью-Йорк — мы с организаторами ищем возможность залов и даты в плотном графике — надеюсь, всё получится!", — написал Галкин.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев жили в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Позже пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем.

Возвращение Пугачевой на родину не обошлось без скандалов: Галкин был признан иноагентом, и певица разразилась манифестом в социальных сетях. Пугачева потребовала сделать ее иноагентом вслед за мужем.

А недавно стало известно, что Пугачева получила паспорт гражданина Израиля.