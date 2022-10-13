Максим Галкин выступил в Европе на украинском языке и получил трогательный подарок из Украины

Максим Галкин сказал, что подаренный украинский талисман всегда будет рядом с ним

Юморист и муж певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин, который поддерживает Украину и высказывается против развязанной россией войны, продолжает свои гастроли по всему миру со своими юмористическими номерами, в которых высмеивает российских пропагандистов и самого президента россии путина. Так, на своем концерте в Испании Галкин сделал необычайно приятный подарок украинским зрителям и выступил на сцене с несколькими шутами на украинском языке.

Как пишут российские журналисты, на концерте 11 октября в Барселоне юморист зачитал со сцены шутки на украинском языке, так как среди зрителей присутствовало множество эмигрантов из Украины.

Кроме того, как пишут российские журналисты, по время его концерта на сцену поднялась поклонница. Женщина так была растрогана выступлением артиста, что подарила ему "хустинку" с надписями на украинском языке". Подарок из Украины юморист принял с радостью. Поклонница попросила не выбрасывать подаренный платок и носить всегда его с собой. Максим Галкин ответил, что подаренный украинский талисман всегда будет рядом с ним.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев жили в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Позже пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем.

Возвращение Пугачевой на родину не обошлось без скандалов: Галкин был признан иноагентом, и певица разразилась манифестом в социальных сетях. Пугачева потребовала сделать ее иноагентом вслед за мужем.

А недавно стало известно, что Пугачева получила паспорт гражданина Израиля.