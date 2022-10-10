Пугачева показала первое фото из Израиля после переезда и обратилась к поклонникам

Счастливая Примадонна позировала на фоне набережной в Израиле

Недавно навсегда покинувшая россию вместе с детьми Алла Пугачева поделилась в соцсетях первым фото после отъезда. Счастливая Примадонна позировала на фоне набережной в Израиле.

Снимок, на котором певица широко улыбается и поднимает руки в воздух, она опубликовала в своем Инстаграм. Артистка подчеркнула, что она очень счастлива. Звезда также поблагодарила своих поклонников за умение отличать правду от лжи.

"Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за ЛЮБОВЬ и ПОДДЕРЖКУ,за умение отличать ПРАВДУ от ЛЖИ. Молюсь о вас и мире на СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ. Я СЧАСТЛИВА!!!", — написала Примадонна под фото.

Алла Пугачева находится в Израиле

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев жили в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Позже пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем. Сейчас Галкин гастролирует по миру со своими юмористическими номерами, в которых высмеивает российских пропагандистов и самого президента россии путина.

Возвращение Пугачевой на родину не обошлось без скандалов: Галкин был признан иноагентом, и певица разразилась манифестом в социальных сетях. Пугачева потребовала сделать ее иноагентом вслед за мужем.

А недавно стало известно, что Пугачева получила паспорт гражданина Израиля.