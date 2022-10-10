"Что за трэш вы творите?": "окровавленная" Слава Каминская разозлила украинцев неуместным клипом (видео)

Украинцы выразили свое возмущение в комментариях, отметив неуместность таких кадров во время войны

Украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская опубликовала в своих соцсетях новую видеоработу. Судя по всему, новая песня певицы посвящена войне. "Где вы были 8..?", — спрашивается подписи на видео. Именно этот вопрос так любят задавать путинские пропагандисты.

Артистка опубликовала в своем Инстаграм короткий видеоряд к новому треку, и именно он вызвал массу вопросов и недоуменных комментариев. В ролике певица появляется с как бы "окровавленным" лицом и в растрепанном виде. Позже из видео становится ясно, что по лицу у артистки размазан десерт. Однако подписчики Каминской такого юмора не оценили. Украинцы выразили свое возмущение в комментариях, отметив неуместность таких кадров во время войны.

"Може, я божевільна. Чому так тягне? Я рахую години…", — поет Слава, представая с красными отметинами на лице.

Украинцы в комментариях в пух и прах раскритиковали певицу за подобные кадры. "Что за трэш вы творите?", "Как можно было такое выложить вообще? Ну вот что вообще в голове должно быть Лучше бы и дальше молчали, как вы это делать первые месяцы войны", "Аж стошнило", "Боже, к чему это, поясните", "Не надо таких шуток, и так грустно…", — написали разочарованные украинцы.

Как сообщал "Телеграф", ранее Камалия разгневала украинцев тем, что надела форму ВСУ. Кроме того, множество вопросов у пользователей сети вызвала и внешность артистки.