"Що за треш ви творите?": "окривавлена" Слава Камінська розлютила українців недоречним кліпом (відео)

Українці висловили своє обурення у коментарях, наголосивши на недоречності таких кадрів під час війни

Українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська опублікувала у своїх соцмережах нову відеороботу. Зважаючи на все, нова пісня співачки присвячена війні. "Де ви були 8..?", — запитує підпис на відео. Саме це питання так люблять ставити путінські пропагандисти.

Артистка опублікувала у своєму Інстаграм короткий відеоряд до нового треку, і саме він викликав безліч запитань та здивованих коментарів. У ролику співачка з’являється з як би "окривавленим" обличчям і в розпатланому вигляді. Пізніше з відео стає зрозуміло, що в артистки по обличчю розмазаний десерт. Проте передплатники Камінської такого гумору не оцінили. Українці висловили своє обурення у коментарях, наголосивши на недоречності таких кадрів під час війни.

"Може, я божевільна. Чому так тягне? Я рахую години...", — співає Слава, з’являючись із червоними мітками на обличчі.

Українці в коментарях розкритикували співачку за подібні кадри. "Що за треш ви творите?", "Як можна було таке викласти взагалі? Ну от що взагалі в голові має бути Краще б і далі мовчали, як ви це робити перші місяці війни", "Аж знудило", "Боже, до чого це, поясніть", "Не треба таких жартів, і так сумно...", — написали розчаровані українці.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Камалія розгнівала українців тим, що одягла форму ЗСУ. Крім того, безліч запитань у користувачів мережі викликала і зовнішність артистки.