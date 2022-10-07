Співвітчизники співачки регулярно з глузуваннями проходяться по її зовнішності, чим виводять артистку з себе.

Російська співачка і шанувальниця путіна Лариса Доліна, яка останнім часом лякає всіх своїм зовнішнім виглядом, принизила росіян. Співвітчизники співачки регулярно з глузуваннями проходяться по її зовнішності, чим виводять артистку з себе.

67-річна росіянка, зважаючи на все, давно втратила зв’язок з реальністю, фотошопячи свої фотографії для соцмереж до стану 20-річної дівчинки. Цим, а також своєю манерою одягатися не за віком, співачка викликає хвилю критики в соцмережах. Наприклад, днями Доліну розкритикували за надмірно короткі шорти.

Співачка любить фотошопити свої фотографії для соцмереж до стану 20-річної дівчинки

Очевидно, що подібні коментарі сильно зачепили Долину, оскільки вона вибухнула потоком гніву у своєму Інстаграмі. Артистка росіян, які дозволяють собі залишати її сторінці недобрі послання.

"Убогі, як ви можете судити про мене, не знаючи мене? Мені вас дуже шкода, ви всі живете в ненависті, ваші душі зчерствіли. Ви даєте мені нікчемні і дурні поради, приправляючи ці спічі жовчю, що накопичилася... На себе погляньте — може, це з вами щось не так?

Нагадаємо, що раніше Лариса Долина шокувала фоловерів своєю лисиною. Фотографії співачки дуже здивували користувачів.