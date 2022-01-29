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66-річна Лариса Доліна шокувала своєю лисиною (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Лариса Доліна вміє привертати до себе увагу Новина оновлена 29 січня 2022, 15:41
Лариса Доліна вміє привертати до себе увагу

Артистка з’явилася у провокаційній фотосесії

Російська естрадна і джазова співачка Лариса Доліна, яка нещодавно приміряла образ із коротким і темним волоссям, здивувала своїх шанувальників кадрами з нової фотосесії.

В Інстаграмі 66-річна російська зірка опублікувала низку знімків, на яких позує абсолютно лисою з короною на голові. Також на фото Доліна постає у довгій сукні відтінку "туманний синій", із чорною помадою на губах.

"Фрагменти минулої фотосесії. Цікаво, все-таки як мене бачать художники… ", — написала у пості Доліна.

Імовірніше, що співачка зовсім не відстригала свої світлі локони, а просто звернулася до професійних візажистів, щоб ті підготували її до неординарного образу.

Шанувальники дуже бурхливо, але неоднозначно відреагували на серію фотографій. Одні порівняли її з російською співачкою Наргіз та Шамаханською царицею із популярного мультфільму. І все ж таки підписники назвали образ жахливим.

"Лису" Ларису Долину порівняли із Шамаханською царицею
"Лису" Ларису Долину порівняли із Шамаханською царицею

Не вперше 66-річна Лариса Доліна бентежить фанатів своїми перетвореннями. Так, зовсім недавно через фото без фотошопу джаз-виконавницю порівняли з Аркадієм Укупником.

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#Лариса Долина
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