66-летняя Лариса Долина шокировала своей лысиной (фото)

Артистка появилась в провокационной фотосессии

Российская эстрадная и джазовая певица Лариса Долина, которая недавно примерила образ с короткими и темными волосами, удивила своих поклонников кадрами из новой фотосессии.

В Инстаграме 66-летняя российская звезда опубликовала ряд снимков, на которых позирует абсолютно лысой с короной на голове. Также на фото Долина предстает в длинном платье оттенка "туманный синий", с черной помадой на губах.

"Фрагменты прошлой фотосессии. Удивительно, всё-таки, как меня видят художники…", — написала в посте Долина.

Более вероятно, что певица вовсе не отстригала свои светлые локоны, а просто обратилась с профессиональным визажистам, чтобы те подготовили ее к неординарному образу.

Поклонники крайне бурно, но неоднозначно отреагировали на серию фотографий. Одни сравнили ее с российской певицей Наргиз и Шамаханской царицей из популярного мультфильма. И все же подписчики посчитали образ ужасным.

"Лысую" Ларису Долину сравнили с Шамаханской царицей

Не впервые 66-летняя Лариса Долина обескураживает фанатов своими преображениями. Так, совсем недавно из-за фото без фотошопа джаз-исполнительницу сравнили с Аркадием Укупником.