Кардинально изменившуюся Ларису Долину не узнали фанаты (фото)

Долина кардинально изменила свой образ и получила массу комплиментов.

Российская артистка Лариса Долина, которую ранее сравнили с певцом Аркадием Укупником, в очередной раз удивила поклонников своим преображением. 66-летняя артистка изменилась настолько, что фанаты не сразу ее узнали.

Фото со своим преображением Долина опубликовала в Инстаграм. На нем певица, которую все привыкли видеть с длинными белыми локонами, предстала с короткими волосами и темной стрижкой. При этом на лице у 66-летней Долиной не видно ни одной морщинки. Внешний вид певицы весьма впечатлил фанатов, некоторые даже не сразу узнали любимую артистку. Нашлись как те, кто раскритиковал образ певицы, так и те, кто ее хвалил.

Лариса Долина сменила цвет волос или же воспользовалась париком

"Лучше фотошопа пока не придумали! Ах, если б была такая на самом деле!", "Кукла из пластика", "Какое красивое преображение", "Если это Ваша стрижка и окраска, не парик, то это 100-процентное попадание в то, что так давно нужно было вашему образу. К лицу!", "Вы большая молодец, что доверились стилисту-парикмахеру и решились на кардинальные изменениями, вам очень хорошо!", — писали в комментариях.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская певица София Ротару озадачила поклонников трясущимися руками.