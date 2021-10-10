"Укупник бл*ть": 66-летняя Долина озадачила внешним видом в очках (фото)

Российская артистка появилась на публике без макияжа

Известная российская певица Лариса Долина, на которую в марте этого года было открыто уголовное дело из-за участия в мероприятии к открытию Крымского моста в 2018 году, "засветилась" в субботу, 9 октября, в Кремлевском дворце в Москве без обычной тонны косметики.

Фото в сети поделился Telegram-канал "Светские хроники".

"Лариса Долина вчера в Кремлевском дворце произвела фурор в новомодных очках", — описывают фото администраторы канала.

Пользователи мессенджера были шокированы внешним видом 66-летней артистки, о чем написали в комментариях.

Добавим, что Долина — ярая поклонница фотошопа и различных фильтров. На одной странице в Инстаграме без верификации, внешность певицы выглядит слишком неправдоподобно моложавой.

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