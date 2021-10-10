Павлу Дурову — 37: как выглядел создатель "Вконтакте" и Telegram в юности (фото)

Сегодня внешности 37-летнего долларового миллиардера можно только позавидовать, но раньше было совсем иначе

В это воскресенье, 10 октября, российскому предпринимателю, программисту и долларовому миллиардеру исполняется 37 лет. В возрасте 22 лет Павел Дуров основал запрещенную сейчас в Украине социальную сеть "Вконтакте", а в 2013 году был создан мессенджер Telegram, 70 миллионов установок которого было зафиксировано за считанные часы из-за недавнего глобального технического сбоя Facebook и Instagram.

Павел Дуров родился в 1984 году в Санкт-Петербурге в интеллигентной семье. Его отцом является доктор филологических наук Валерий Дуров, а мама Альбина Дурова, которая, кстати, родом из Киева, — преподавала в Санкт-Петербургском государственном университете. Старший брат Дурова, Николай, является известным программистом и математиком. Именно братское сотрудничество помогло создать прибыльные проекты, которые сегодня популярны практически во всем мире.

В апреле 2014 года предприниматель уходит с должности гендиректора "Вконтакте", уезжает из России и заявляет, что больше на родину возвращаться не собирается. Лишь в ноябре 2017 года Дуров ненадолго возвращается в страну. С этого года Дуров проживает в Дубае, где и расположена штаб-квартира Telegram. Кроме российского, миллиардер имеет паспорт государства Сент-Китс и Невис (восточная часть Карибского моря), он получил этот паспорт после инвестиций в экономику страны.

О личной жизни Дурова практически ничего неизвестно, поэтому он до сих пор имеет статус завидного холостяка.

Красавцем Павла Дурова в юности нельзя было назвать. Ранее разработчик был похож на ботаника-программиста. Его внешний вид и одежда выглядели очень скромно. Сейчас, глядя на красивого подкачанного мужчину без залысин, сложно поверить, что он выглядел как на фото ниже.

Павел Дуров в молодости

Здесь Дуров уже с больше шевелюрой

Павел Дуров в молодости

Павел Дуров в молодости

В 2020 году на свой день рождения Дуров выложил пост у себя на странице в Telegram, в котором раскрыл несколько секретов своего хорошего самочувствия и сохранения молодости. Так, миллиардер никогда не употребляет алкоголь, не переедает, не ест мяса, много спит, занимается спортом, ограничивает стресс, а также живет "в одиночестве", что позволяет ему не подстраиваться под поведение другого человека.

Ранее "Телеграф" писал, что в Инстаграме постит предполагаемая девушка российского рэпера Тимати, украинка Саша Дони.