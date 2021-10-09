Саша Дони: что постит в Instagram предполагаемая девушка Тимати

Судя по детским фотографиям, над нынешним лицом пассии российского рэпера неплохо поработали пластические хирурги

Последний месяц пользователи Сети бурно обсуждают вероятную любовную связь между российским рэпером Тимати и украинской моделью Александрой Донец. Впрочем, более известной в интернете девушка является под псевдонимом Саша Дони.

"Телеграф" решил разузнать, чем же так интересна широким массам предполагаемая девушка Тимати и что она рассказывает о себе в социальных сетях.

На деле Саша Дони не слишком разговорчива в Instagram. Однако яркие снимки, на которых зачастую запечатлена сама в различных уголках планеты, она постит с завидной регулярностью.

Чаще всего она общается с подписчиками благодаря инста-сториз, где предлагает незнакомым людям задавать любые вопросы. Так, к примеру, многие утолили свое любопытство, поинтересовавшись, почему девушка носит на шее сразу два серебряных креста.

Скрин из сториз

По словам Саши Дони, она является очень верующей, поэтому предпочла одному украшению несколько. Впрочем, поклонники рэпера Тимати судачат, что это связанно именно с ним: ведь с двумя крестами часто замечали его предыдущих пассий.

Несмотря на то, что страничку в Instagram украинка ведет уже не первый год, фото на ней не так уж и много. Вероятно, она регулярно проводит "чистку", удаляя неугодные снимки. Именно поэтому в сети очень сложно найти фотографии, где модель изображена до пластики.

Впрочем, несколько кадров все же есть. Интересно, что до и после операций по изменению внешности Саша Дони кажется просто двумя разными людьми. К тому же, в детстве она и вовсе была брюнеткой, пока не решила кардинально измениться, выкрасившись в яркий блонд.

Раньше Александра была брюнеткой

Самые ранние посты Дони датированы более чем полуторагодичной давностью. На двух снимках девушка позирует в ванной, и, хотя ракурс не слишком удачный для рассмотрения, кажется, будто бы пластический хирург еще не слишком "поработал" над ее лицом и размером груди.

В блондинку Саша перекрасится позже

Более свежие публикации вызывают у подписчиков куда больше реакций и лайков. Так, на фото с греческого Миконоса, где Саша Дони демонстрирует свою растяжку рядом с высоким кактусом, отреагировали сотни комментаторов.

"Два кактуса", — шутливо подписала снимок модель, использовав вместо последнего слова смайлик.

В ответ ей тут же посыпались и язвительные, и восхищенные реплики.

"Короче, я так поняла, что на этом ее способности заканчиваются", "Весь отпуск в такой позе", "Показывает главное отличие от прошлых пассий [имеется в виду пассий Тимати, ведь якобы именно с ним девушка отдыхала в Греции — ред.]", "Прям Волочкова", "Растяжка — огонь! Это большой труд", "Саша, не слушайте никого. Вы очень красивая и эффектная девушка. Хорошего вам отдыха", — пишут юзеры.

Фотография с геолокацией "Сочи, Россия" также вызвала большой ажиотаж у пользователей соцсети. Многие утверждают, что попутешествовать элитными самолетами 19-летняя Саша Дони сможет только сейчас, пока еще якобы интересна российскому рэперу.

"Опа, частный джет Тимати!", "Деньги сыпятся с небес, тебе нравится", "На что заработала в этот раз?", "Х*ра тебе Тимати рейтинг поднял!" — пишут и женщины, и мужчины под снимком.

Впрочем, есть и те, кто, как прежде, просто восхищается внешностью девушки.

На момент подготовки материала последнее опубликованное фото на страничке Саши было датировано 7 октября. В кадре модель лежит на белом шезлонге в раздельном черном купальнике, выгодно подчеркивающим её пышные формы.

Геолокация в посте указывает на то, что сейчас девушка находится в Украине, а её отдых проходит в Tsarsky City Resort — одной из столичных курортов. Свою публикацию Саша Дони подписала исключительно одним смайлом — черной перчинкой.

"Ох уж эта естественная красота", "Когда дали денег на тюнинг", "Красивая фигура. Интересно, сколько раз в неделю надо заниматься", "Завистники убогие. Сашка — огонь!", "Фигура классная, с рожей не повезло. Даже пластика не помогла", "Сисястый кузнечик, ё-моё", "Очень красивая и эффектная девушка!!! Что правда, то правда!" — делятся своими впечатлениями от снимка подписчики и не только.

Отметим, что родилась Александра Донец в 2002 году в Чернигове. Училась в школе с углубленным изучением английского, а также была спортсменкой по художественной гимнастике. Также сообщается, что в 2020 году она прошла в финал онлайн-голосования на конкурсе красоты Miss Universe Ukraine от Черниговской области.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему одна из последних фотографий Саши Дони вызвала волну негодования у пользователей Instagram.