"Выглядит 40-летним трансвеститом": новая девушка Тимати поздравила себя с 19-летием, но получила волну хейта

Саша Дони попала под волну критики за новое фото.

Украинская модель из Киева Саша Дони, которой приписывают роман с российским рэпером Тимати, 5 октября отмечает свое 19-летие. Однако сеть не очень дружелюбно встретила "праздничный" пост девушки.

На своей странице в Инстаграм Саша опубликовала достаточно откровенный снимок, на котором предстала в откровенном платье и без белья.

"Devyatnadcatiletnyaya Sasha" — подписала фото вероятная девушка Тимати.

В комментариях многие пользователи отметили, что девушка вовсе не выглядит на 19 лет. С первого взгляда можно решить что ей далеко за 30 лет.

Отметим, что ранее, в сети появилась информация о том, что Дони неоднократно делала пластические операции. Так, Telegram-канал YOBAJUR опубликовал якобы фото Александры Дони до пластики.

Саша Дони до и после пластики

Напомним, что о романе Саши Дони и Тимати стало известно из их фото в Инстаграм. Судя по "слитым" фото, и их снимков с социальных страниц, пара вместе провела отдых в Греции на острове Миконос. Экс-возлюбленная и мама дочери Тимати Алена Шишкова уже высмеяла внешность Саши Дони. По ее мнению, Дони копирует ее.

Также, "Телеграф" писал, что в своем Инстаграм Саша часто хвастается фигурой и публикует полуобнаженные фото.