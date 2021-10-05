"Выглядит 40-летним трансвеститом": новая девушка Тимати поздравила себя с 19-летием, но получила волну хейта
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Саша Дони попала под волну критики за новое фото.
Украинская модель из Киева Саша Дони, которой приписывают роман с российским рэпером Тимати, 5 октября отмечает свое 19-летие. Однако сеть не очень дружелюбно встретила "праздничный" пост девушки.
На своей странице в Инстаграм Саша опубликовала достаточно откровенный снимок, на котором предстала в откровенном платье и без белья.
"Devyatnadcatiletnyaya Sasha" — подписала фото вероятная девушка Тимати.
В комментариях многие пользователи отметили, что девушка вовсе не выглядит на 19 лет. С первого взгляда можно решить что ей далеко за 30 лет.
Отметим, что ранее, в сети появилась информация о том, что Дони неоднократно делала пластические операции. Так, Telegram-канал YOBAJUR опубликовал якобы фото Александры Дони до пластики.
Напомним, что о романе Саши Дони и Тимати стало известно из их фото в Инстаграм. Судя по "слитым" фото, и их снимков с социальных страниц, пара вместе провела отдых в Греции на острове Миконос. Экс-возлюбленная и мама дочери Тимати Алена Шишкова уже высмеяла внешность Саши Дони. По ее мнению, Дони копирует ее.
Также, "Телеграф" писал, что в своем Инстаграм Саша часто хвастается фигурой и публикует полуобнаженные фото.
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