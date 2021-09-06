В сети показали, как украинская девушка Тимати Саша Дони выглядела до пластики

Новая девушка рэпера Тимати Александра Дони является обладательницей "кукольной" внешности.

На днях в сети "разоблачили" новую девушку российского рэпера Тимати. Ею оказалась украинская модель Саша Дони. Пару заметили вместе на романтическом отдыхе в Греции.

Девушка действительно обладает "кукольной" внешностью. У нее тонкие черты лица, точеная фигура и длинные волосы. Однако в сети появилась информация о том, что Дони делала пластические операции. Так, Telegram-канал YOBAJUR опубликовал якобы фото Александры Дони до пластики.

Саша Дони до и после пластики

На снимке невооруженным глазом заметно, как сильно отличается внешность девушки от той, которую мы видим сейчас. На фото "до" у нее гораздо более крупный нос и более тонкие губы. Также ранее Саша Дони ходила с темным цветом волос. В сети отмечают, что, возможно, девушка носит парик.

Так выглядела Саша Дони в 2019-м году

Саша Дони сейчас

Тимати и Саша Дони: что известно

О романе Тимати и украинской модели Саши Дони стало известно несколько дней назад. В сети появились их совместные фото с отдыха на острове Миконос в Греции. Известно, что Саша Дони — украинская модель, которая живет в Киеве. В своем Инстаграм девушка часто хвастается фигурой и публикует полуобнаженные фото.

Бывшая девушка Тимати Алена Шишкова уже высмеяла внешность украинки Саши Дони. По ее мнению, Дони копирует ее.