Тимати закрутил роман с украинской моделью: как выглядит девушка (фото)

Что постит в Инстаграм вероятна девушка российского репера Тимати — Саша Дони.

Экс-главный герой романтического реалити-шоу "Холостяк", продюсер и репер Тимати так и не смог построить отношения с победительницей проекта, которой стала Екатерина Сафарова, как и в принципе все предыдущие участники. После окончания шоу артист был не раз замечен с разными девушками.

И вот в сети появились очередные предположения о новом романе Тимати с украинской моделью Сашей Дони. Сейчас пара отдыхает в Греции на острове Миконос, о чем говорят геолокации обоих, которіе они ставят под фото в Инстаграм, а также их совместные фото и видео, которые "сливают" в сеть.

Кто же такая Саша Дони?

Саша Дони — украинская модель и манекенщица. Живет в Киеве, но родом из Чернигова. Также известно, что Саша с детства занимается художественной гимнастикой.

На ее странице в Инстаграм можно увидеть, что занятия гимнастикой не прошли зря — у девушки прекрасная растяжка, которой она часто хвастается.

Стоит отметить, что многие поклонники Тимати отметили, что Саша очень похожа на его экс-возлюбленную Алену Шишкову. Длинные светлые волосы, стройные длинные ноги, подтянутая фигура, пышная грудь — общего достаточно.

Что постит в сети Саша Дони?

На странице девушки много фото с различных путешествий. Много откровенных фото в белье, купальниках, а также откровенных нарядах.

Напомним, что в апреле 2021 года экс-подруга Тимати, певица украинского происхождения Алекса, настоящее имя которой — Александра Чвикова, впервые стала мамой — артистка родила девочку.