У мережі показали, як українська дівчина Тіматі Саша Доні виглядала до пластики

Нова дівчина репера Тіматі Олександра Доні має "лялькову" зовнішність.

Днями в мережі "викрили" нову дівчину російського репера Тіматі. Нею виявилася українська модель Саша Доні. Пару помітили разом на романтичному відпочинку в Греції.

Дівчина дійсно має "лялькову" зовнішність. У неї тонкі риси обличчя, струнка фігура і довге волосся. Однак в мережі з’явилася інформація про те, що Доні робила пластичні операції. Так, Telegram-канал YOBAJUR опублікував нібито фото Олександри Доні до пластики.

Саша Доні до і після пластики

На знімку неозброєним оком помітно, як сильно відрізняється зовнішність дівчини від тієї, яку ми бачимо зараз. На фото "до" у неї набагато більший ніс і тонші губи. Також раніше Саша Доні ходила з темним кольором волосся. У мережі відзначають, що, можливо, дівчина носить перуку.

Так виглядала Саша Доні в 2019-му році

Саша Доні зараз

Тіматі і Саша Доні: що відомо

Про роман Тіматі і української моделі Саші Доні стало відомо кілька днів тому. У мережі з’явилися спільні фото пари з відпочинку на острові Міконос в Греції. Відомо, що Саша Доні — українська модель, яка живе в Києві. У своєму Інстаграм дівчина часто хвалиться фігурою і публікує напівголі фото.

Колишня дівчина Тіматі Алена Шишкова вже висміяла зовнішність українки Саші Доні. На її думку, Доні копіює її.