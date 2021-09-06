Укр

"Копия с Aliexpress": бывшая Тимати Шишкова высмеяла его роман с украинкой

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Алена Шишкова Новость обновлена 06 сентября 2021, 10:42
Алена Шишкова

Алена Шишкова прокомментировала новые отношения своего экс-возлюбленного.

Вот уже несколько дней "главной" новостью сети является новый роман российского репера, экс-главного героя "Холостяка", Тимати с украинской моделью Сашей Дони. Пару вместе заметили на отдыхе в Греции.

Несмотря на то, что Саша и Тимур публикуют на своих страницах фото друг друга, свои отношения они пока никак не комментируют.

Зато бывшая возлюбленная Тимати, российская модель Алена Шишкова, с которой фанаты сравнивают Дони, не оставила без внимания новую подругу своего экс-бойфренда. Шишкова решила "лично" проверить так ли они похожи, как об этом пишут многие пользователи сети.

Под одним из фото Саши Дони Алена оставила комментарий в виде огонька. А позже в ответ одному из подписчиков написала, что она не может быть выше "всего этого", так как рост Дони — 180 см.

Реакция Алены Шишковой
Реакция Алены Шишковой
Комментарий от Алены Шишковой
Комментарий от Алены Шишковой

Также, среди комментариев о сходстве Алены и Саши, можно заметить, что новую избранницу Тимати называют "Шишковой с Алиэкспресс". И видимо самой Шишковой это сравнение пришлось по душе, ведь в одной из своих сторис в Инстаграм Алена опубликовала видео, которое подписала — "AliExpress".

Сторис Алены Шишковой
Сторис Алены Шишковой

"Телеграф" предлагает Вам самим сравнить этих двух девушек:

Алена Шишкова:

Саша Дони:

Напомним, что сезон "Холостяка" с российским рэпером Тимати вышел в марте 2021 года. С первого выпуска он вызвал много негативных отзывов, из-за чего Тимур даже заявлял, что закрывает шоу, однако не сделал этого.

После завершения проекта, Тимати сначала "светился" на различных мероприятиях с победительницей шоу Екатериной Сафаровой, однако этот роман долго не продлился. И уже через пол года репера заметили в объятиях украинской модели Саши Дони.

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