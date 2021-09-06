"Копія з Aliexpress": колишня Тіматі Шишкова висміяла його роман з українкою

Олена Шишкова прокоментувала нові відносини свого екс-коханого.

Ось уже кілька днів "головною" новиною мережі є новий роман російського репера, ексголовного героя "Холостяка", Тіматі з українською моделлю Сашею Доні. Пару разом помітили відпочинку в Греції.

Попри те, що Саша і Тимур публікують на своїх сторінках фото один одного, свої відносини вони поки ніяк не коментують.

Зате колишня кохана Тіматі, російська модель Олена Шишкова, з якою фанати порівнюють Доні, не залишила без уваги нову подругу свого ексбойфренда. Шишкова вирішила "особисто" перевірити чи насправді вони так схожі, як про це пишуть багато користувачів мережі.

Під одним з фото Саші Доні Олена залишила коментар у вигляді вогника. А пізніше у відповідь одному з підписників написала, що вона не може бути вище "всього цього", оскільки ріст Доні — 180 см.

Реакція Олени Шишкової

Коментар від Олени Шишкової

Також, серед коментарів про подібність Олени і Саші, можна помітити, що нову обраницю Тіматі називають "Шишковою з Аліекспресс". І мабуть, самій Шишковій це порівняння припало до душі, адже в одній зі своїх сторіс в Інстаграм Олена опублікувала відео, яке підписала — "AliExpress".

Сторіс Олени Шишкової

"Телеграф" пропонує Вам самим порівняти цих двох дівчат:

Олена Шишкова:

Саша Доні:

Нагадаємо, що сезон "Холостяка" з російським репером Тіматі вийшов в березні 2021 року. З першого випуску він викликав багато негативних відгуків, через що Тимур навіть заявляв, що закриває шоу, однак не зробив цього.