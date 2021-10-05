Рус

"Виглядає 40-річним трансвеститом": нова дівчина Тіматі привітала себе з 19-річчям, але отримала хвилю хейта

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
57
Саша Доні Новина оновлена 05 жовтня 2021, 18:06
Саша Доні

Саша Доні потрапила під хвилю критики за нове фото.

Українська модель з Києва Саша Доні, якій приписують роман з російським репером Тіматі, 5 жовтня відзначає своє 19-річчя. Однак мережа не дуже дружньо зустріла "святковий" пост дівчини.

На своїй сторінці в Інстаграм Саша опублікувала досить сексуальний знімок, на якому постала в відвертій сукні і без білизни.

"Devyatnadcatiletnyaya Sasha" — підписала фото ймовірна дівчина Тіматі.

У коментарях багато користувачів відзначили, що дівчина зовсім не виглядає на 19 років. З першого погляду можна вирішити що їй далеко за 30 років.

Відзначимо, що раніше, в мережі з’явилася інформація про те, що Доні неодноразово робила пластичні операції. Так, Telegram-канал YOBAJUR опублікував нібито фото Олександри Доні до пластики.

Саша Доні до і після пластики
Саша Доні до і після пластики

Нагадаємо, що про роман Саші Доні і Тіматі стало відомо з їх фото в Інстаграм. Судячи зі "злитих" фото, і їх знімків з соціальних сторінок, пара разом провела відпочинок в Греції на острові Міконос. Екскохана і мама дочки Тіматі Алена Шишкова вже висміяла зовнішність Саші. На її думку, Доні копіює її.

Також, "Телеграф" писав, що в своєму Інстаграм Саша часто хвалиться фігурою і публікує напівголі фото.

Теги:
#Модель #Тіматі #Саша Доні
У ДФС готуються розраховувати "тіньові" доходи українців
Економіка та Фінанси
Знайдуть всіх: влада придумала, як ловити тих, хто ухиляється від податків
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У ДФС готуються розраховувати "тіньові" доходи українців
Знайдуть всіх: влада придумала, як ловити тих, хто ухиляється від податків
Дата публікації
Категорія
Ситуація щодо обмежень для мандрівників до країн ЄС залишиться стабільною ще два тижні
Незважаючи на погіршення COVID-обстановки, ЄС вирішив поки не відгороджуватися від українських туристів
Дата публікації
Категорія
Колишня співробітниця Facebook Френсіс Хоген
Хто така Френсіс Хоген і навіщо вона пішла проти Facebook: історія боротьби однієї людини проти корпорації
Дата публікації
Категорія
На фото — капітан Артур Єрохін
З’явилося нове відео, як капітан напав на підлітків в Чернігові і загинув
Дата публікації
Категорія
Врач-косметолог Алла Дворянин
Як доглядати за шкірою восени та що її "вбиває" - інтерв'ю з косметологом Аллою Дворянин