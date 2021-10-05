"Виглядає 40-річним трансвеститом": нова дівчина Тіматі привітала себе з 19-річчям, але отримала хвилю хейта

Саша Доні потрапила під хвилю критики за нове фото.

Українська модель з Києва Саша Доні, якій приписують роман з російським репером Тіматі, 5 жовтня відзначає своє 19-річчя. Однак мережа не дуже дружньо зустріла "святковий" пост дівчини.

На своїй сторінці в Інстаграм Саша опублікувала досить сексуальний знімок, на якому постала в відвертій сукні і без білизни.

"Devyatnadcatiletnyaya Sasha" — підписала фото ймовірна дівчина Тіматі.

У коментарях багато користувачів відзначили, що дівчина зовсім не виглядає на 19 років. З першого погляду можна вирішити що їй далеко за 30 років.

Відзначимо, що раніше, в мережі з’явилася інформація про те, що Доні неодноразово робила пластичні операції. Так, Telegram-канал YOBAJUR опублікував нібито фото Олександри Доні до пластики.

Саша Доні до і після пластики

Нагадаємо, що про роман Саші Доні і Тіматі стало відомо з їх фото в Інстаграм. Судячи зі "злитих" фото, і їх знімків з соціальних сторінок, пара разом провела відпочинок в Греції на острові Міконос. Екскохана і мама дочки Тіматі Алена Шишкова вже висміяла зовнішність Саші. На її думку, Доні копіює її.

Також, "Телеграф" писав, що в своєму Інстаграм Саша часто хвалиться фігурою і публікує напівголі фото.