Укр

Как 20-летняя девушка Тимати выглядела до пластики: появились детские фото Саши Дони

Автор
О. Броскова
Дата публикации
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Автор
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Саша Дони Инстаграм Новость обновлена 07 сентября 2021, 11:32
Саша Дони Инстаграм

Саша Дони младше Тимати на 18 лет.

Новой девушке Тимати родом из Украины Саше Дони всего 20 лет. Однако юную модель уже заподозрили в пластике. В Инстаграм Саша Дони любит постить откровенные фото, демонстрируя идеальную фигуру. Однако всем интересно, как же Саша Дони выглядела раньше.

Telegram-канал YOBAJUR опубликовал детские фото новой девушки Тимати. Судя по ним, Дони была активным ребенком. Девочка занималась художественной гимнастикой активно проводила время с родными и много гуляла.

Стоит отметить, что у Саши Дони и Тимати большая разница в возрасте. Исполнитель старше своей возлюбленной на 18 лет.

"Мне кажется этой девочке из Украины меняли подгузники под песни Тимати. Тогда она вряд ли подозревала, что проведёт с этим мужчиной прекрасное время на одном из островов Греции", — пишут авторы Telegram-канала YOBAJUR.

В сети также появились свежие фото Дони и Тимати с отдыха. На них заметно, что девушка гораздо выше певца. Ее рост составляет 180 см, а рост Тимати, по некоторым данным, 169 см.

Тимати и Саша Дони: что известно

Возлюбленную Тимати, с которой он проводит время вместе, в сети рассекретили довольно быстро. Ею оказалась 20-летняя украинка Саша Дони. В сети появились их совместные фото с отдыха на греческом острове Миконос. Саша Дони — украинская модель, которая живет в Киеве.

Экс-возлюбленная и мама дочери Тимати Алена Шишкова уже высмеяла внешность Саши Дони. По ее мнению, Саша очень похожа на нее.

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