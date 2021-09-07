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Як 20-річна дівчина Тіматі виглядала до пластики: з’явилися дитячі фото Саші Доні

Автор
О. Броскова
Дата публікації
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Автор
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Саша Доні Інстаграм Новина оновлена 07 вересня 2021, 11:32
Саша Доні Інстаграм

Саша Доні молодше Тіматі на 18 років.

Новій дівчині Тіматі родом з України Саші Доні всього 20 років. Однак юну модель вже запідозрили в пластиці. У Інстаграм Саша Доні любить постити відверті фото, демонструючи ідеальну фігуру. Однак всім цікаво, як же Саша Доні виглядала раніше.

Telegram-канал YOBAJUR опублікував дитячі фото нової дівчини Тіматі. Судячи з ним, Доні була активною дитиною. Дівчинка займалася художньою гімнастикою активно проводила час з рідними і багато гуляла.

Варто зазначити, що у Саші Доні і Тіматі велика різниця у віці. Виконавець старше своєї коханої на 18 років.

"Мені здається цій дівчинці з України міняли підгузки під пісні Тіматі. Тоді вона навряд чи підозрювала, що проведе з цим чоловіком прекрасний час на одному з островів Греції", — пишуть автори Telegram-каналу YOBAJUR.

У мережі також з’явилися свіжі фото Доні і Тіматі з відпочинку. На них помітно, що дівчина набагато вище співака. Її зріст становить 180 см, а зростання Тіматі, за деякими даними, 169 см.

Тіматі і Саша Доні: що відомо

Кохану Тіматі, з якої він проводить час разом, в мережі розсекретили досить швидко. Нею виявилася 20-річна українка Саша Доні. У мережі з’явилися їхні спільні фото з відпочинку на грецькому острові Міконос. Саша Доні — українська модель, яка живе в Києві.

Екс-кохана і мама дочки Тіматі Алена Шишкова вже висміяла зовнішність Саші Доні. На її думку, Саша дуже схожа на неї.

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