Саша Доні: що постить в Instagram імовірна дівчина Тіматі

Судячи з дитячих фотографій, над нинішнім обличчям пасії російського репера непогано попрацювали пластичні хірурги

Останній місяць користувачі Мережі бурхливо обговорюють можливий любовний зв’язок між російським репером Тіматі та українською моделлю Олександрою Донець. Втім, більш відомою в інтернеті дівчина є під псевдонімом Саша Доні.

"Телеграф" вирішив дізнатися, чим же так цікава широкому загалу передбачувана дівчина Тіматі і що вона розповідає про себе у соціальних мережах.

На ділі Саша Доні не дуже балакуча в Instagram. Однак яскраві знімки, на яких найчастіше зображена сама дівчина в різних куточках планети, вона постить із завидною регулярністю.

Найчастіше вона спілкується з передплатниками завдяки інста-сторіз, де пропонує незнайомим людям ставити їй будь-які питання. Так, наприклад, чимало користувачів вгамували свою цікавість, поцікавившись, чому дівчина носить на шиї відразу два срібних хреста.

Скрін зі сторіз

За словами Саші Доні, вона є дуже віруючою, тому вирішила носити кілька прикрас замість однієї. Втім, шанувальники репера Тіматі пліткують, що це пов’язано саме з ним: адже з двома хрестами часто помічали його попередніх пасій.

Незважаючи на те, що сторінку в Instagram українка веде вже не перший рік, фото на ній не так вже й багато. Ймовірно, вона регулярно проводить "чистку", видаляючи неугодні знімки. Саме тому в мережі дуже складно знайти фотографії, де модель зображена до пластики.

Втім, кілька кадрів все ж є. Цікаво, що до і після операцій зі зміни зовнішності Саша Доні здається просто двома різними людьми. До того ж, в дитинстві вона і зовсім була брюнеткою, поки не вирішила кардинально змінитися, пофарбувати в яскравий блонд.

Раніше Олександра була брюнеткою

Найбільш ранні пости Доні датовані більш ніж півторарічною давністю. На двох знімках дівчина позує у ванній, і, хоча ракурс не дуже вдалий для розгляду, здається, нібито пластичний хірург ще не надто "попрацював" над її обличчям і розміром грудей.

У блондинку Саша перефарбується пізніше

Більш свіжі публікації викликають у передплатників куди більше реакцій і лайків. Так, на фото з грецького Міконосу, де Саша Доні демонструє свою розтяжку поруч з високим кактусом, відреагували сотні коментаторів.

"Два кактуси", — жартівливо підписала знімок модель, використавши замість останнього слова смайлик.

У відповідь їй тут же посипалися і уїдливі, і захоплені репліки.

"Коротше, я так зрозуміла, що на цьому її можливості закінчуються", "Весь відпустку в такій позі", "Показує головну відмінність від колишніх пасій [маються на увазі пасії Тіматі, адже нібито саме з ним дівчина відпочивала в Греції — ред.]", "Прям Волочкова", "Розтяжка — вогонь! Це велика праця", "Саша, не слухайте нікого. Ви дуже красива і ефектна дівчина. Гарного вам відпочинку", — пишуть користувачі.

Фотографія з геолокації "Сочі, Росія" також викликала великий ажіотаж у користувачів соцмережі. Багато хто стверджує, що помандрувати елітними літаками 19-річна Саша Доні зможе тільки зараз, поки ще начебто цікава російському реперу.

"Опа, приватний джет Тіматі!", "Гроші сипляться з небес, тобі подобається", "На що заробила в цей раз?", "Х*ра тобі Тіматі рейтинг підняв!" — пишуть і жінки, і чоловіки під знімком.

Втім, є і ті, хто, як раніше, просто захоплюється зовнішністю дівчини.

На момент підготовки матеріалу останнє опубліковане фото на сторінці Саші було датоване 7 жовтня. У кадрі модель лежить на білому шезлонзі у роздільному чорному купальнику, який вигідно підкреслює її пишні форми.

Геолокація в пості вказує на те, що зараз дівчина перебуває в Україні, а її відпочинок проходить в Tsarsky City Resort — одному зі столичних курортів. Свою публікацію Саша Доні підписала лише одним смайлом — чорною перчинкою.

"Ох вже ця природна краса", "Коли дали грошей на тюнінг", "Красива фігура. Цікаво, скільки разів на тиждень треба займатися", "Заздрісники вбогі. Сашка — вогонь!", "Фігура класна, з пикою не пощастило. Навіть пластика не допомогла", "Грудастий коник, йо-майо", "Дуже красива і ефектна дівчина!!! Що правда, то правда!" — діляться своїми враженнями від знімка підписники і не тільки.

Відзначимо, що народилася Олександра Донець у 2002 році в Чернігові. Навчалася в школі з поглибленим вивченням англійської, а також була спортсменкою з художньої гімнастики. Також повідомляється, що в 2020 році вона пройшла у фінал онлайн-голосування на конкурсі краси Miss Universe Ukraine від Чернігівської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому одна з останніх фотографій Саші Доні викликала хвилю обурення у користувачів Instagram.