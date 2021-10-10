Павлу Дурову — 37: як виглядав творець "Вконтакте" і Telegram в юності (фото)

Сьогодні зовнішності 37-річного доларового мільярдера можна тільки позаздрити, але раніше було зовсім інакше

Цієї неділі, 10 жовтня, російському підприємцю, програмісту і доларовому мільярдеру виповнюється 37 років. У віці 22 років Павло Дуров заснував заборонену зараз в Україні соціальну мережу "Вконтакте", а в 2013 році був створений месенджер Telegram, 70 мільйонів установок якого було зафіксовано за лічені години через нещодавній глобальний технічнічний збій Facebook і Instagram.

Павло Дуров народився в 1984 році в Санкт-Петербурзі в інтелігентній родині. Його батьком є доктор філологічних наук Валерій Дуров, а мама Альбіна Дурова, яка, до речі, родом з Києва, — викладала в Санкт-Петербурзькому державному університеті. Старший брат Дурова, Микола, є відомим програмістом і математиком. Саме братська співпраця допомогло створити прибуткові проекти, які сьогодні популярні практично в усьому світі.

У квітні 2014 року підприємець йде з посади гендиректора "Вконтакте", їде з Росії і заявляє, що більше на батьківщину повертатися не збирається. Лише в листопаді 2017 року Дуров ненадовго повертається до країни. З цього року Дуров проживає в Дубаї, де і розташована штаб-квартира Telegram. Крім російського, мільярдер має паспорт держави Сент-Кітс і Невіс (східна частина Карибського моря), він отримав цей паспорт після інвестицій в економіку країни.

Про особисте життя Дурова практично нічого невідомо, тому він до сих пір має статус завидного холостяка.

Красенем Павла Дурова в юності не можна було назвати. Раніше розробник був схожий на ботаніка-програміста. Його зовнішній вигляд і одяг виглядали дуже скромно. Зараз, дивлячись на красивого підкачаного чоловіка без залисин, складно повірити, що він виглядав як на фото нижче.

Павло Дуров в молодості

Тут Дуров вже з більше шевелюрою

Павло Дуров в молодості

Павло Дуров в молодості

У 2020 році на свій день народження Дуров виклав пост у себе на сторінці в Telegram, в якому розкрив декілька секретів свого гарного самопочуття і збереження молодості. Так, мільярдер ніколи не вживає алкоголь, не переїдає, не їсть м’яса, багато спить, займається спортом, обмежує стрес, а також живе "на самоті", що дозволяє йому не підлаштовуватися під поведінку іншої людини.

Раніше "Телеграф" писав, що в Інстаграмі постить ймовірна дівчина російського репера Тіматі, українка Саша Доні.