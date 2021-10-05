Telegram знову на коні: у Facebook і Instagram почалися нові збої (карта)

В Україні знову скаржаться на роботу Інстаграма, а в США — на Фейсбук.

У понеділок, 4 жовтня, масштабний збій в роботі соціальних мереж Facebook і Instagram позбавив улюбленої стрічки мільйони користувачів мережі по всьому світу. Через це багато хто з них з відчаю почали шукати для себе інші сервіси і месенджери для того, щоб залишатися онлайн. Зокрема з величезним напливом "біженців" зіткнувся і популярний месенджер Telegram, і це можливо не межа, оскільки в роботі зазначених соцмереж знову спостерігаються проблеми.

За словами творця месенджера Павла Дурова, приріст нових користувачів "Телеграма" сильно перевищив норму. Він каже, що таких за день було зафіксовано цілих 70 мільйонів.

Також він заявив, що пишається тим, що месенджер витримав навантаження і продовжив працювати в штатному режимі навіть незважаючи на настільки колосальні навантаження.

Він попросив вже існуючих користувачів "передати привіт" новоприбулим і показати, чим можна зайнятися в "Телеграмі".

Разом з тим, у вівторок, 5 жовтня, в роботі Facebook і Instagram знову спостерігаються збої.

При цьому велика частина скарг на роботу Фейсбуку, згідно з даними Outrage Report, надходить зі Східного узбережжя США, а ось найбільші проблеми з Інстаграм помічені в Україні.

Проблеми з Фейсбук і Інстаграм у Вівторок 5 жовтня

Як повідомлялося раніше, через масштабний збій сайти Фейсбук і Інстаграм на шість годин перестали працювати.

Це призвело до падіння акцій більшості технологічних компаній а сам глава Facebook Марк Цукерберг за день став біднішим на $ 6,6 млрд (175 млрд грн).

Користувачі мережі після цього пішли шукати контент на інших ресурсах. Крім вищеназваного Telegram, несподівану популярність придбав Twitter, користувачі якого заповнили мережу величезною кількістю мемів.